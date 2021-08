Milan, Giroud: “Darò e chiederò il massimo, proprio come Ibrahimovic”

Olivier Giroud, nuovo attaccante del Milan, si è presentato in conferenza stampa. Giusto puntare allo scudetto? Ecco la risposta

Olivier Giroud, nuovo attaccante del Milan, si è presentato in conferenza stampa. Giusto puntare allo scudetto? Ecco la risposta: "Probabilmente alzare la pressione non è il termine corretto. Credo molto nel progetto del Milan e darò il massimo, così come chiederò il massimo ai miei compagni, così come fa Ibrahimovic. Lui è esigente con se stesso, ma anche con gli altri. Bisogna uscire dalla propria zona di comfort: è così che si ottengono i risultati".