Milan-Genoa, Pioli: “Mandzukic? Ha dato un contributo forte oggi”

Stefano Pioli, nella conferenza stampa post Milan-Genoa, ha parlato della prestazione di Mario Mandzukic. Il croato ha creato scompiglio in occasione del calcio d'angolo che ha generato l'autogol di Gianluca Scamacca. Queste le dichiarazioni: "Mario può darci una grossa mano, l’avevamo preso a gennaio con questo obiettivo. Le sue caratteristiche sono importanti. Sono contento che abbia dato un contributo forte per la vittoria di oggi". Per gli highlights della partita tra Milan e Genoa di oggi clicca qui >>>