Milan-Genoa, Ballardini: “Soddisfatto dalla prestazione, grande gara”

Davide Ballardini , tecnico rossoblu, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Genoa , 'lunch match' della 31^ giornata di Serie A svoltosi a 'San Siro'. Queste le dichiarazioni di Ballardini.

Rammarico per non aver trovato il pareggio? “Soddisfazione per la prestazione, grande gara, ma c’è dispiacere perché vorresti portare a casa il risultato. Ci teniamo tutte e due le cose perché ci faranno crescere”.