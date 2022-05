Milan-Fiorentina, Pioli: “Non guardiamo la vetta, ma davanti alla ruota”

Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Fiorentina, partita della 35^ giornata della Serie A 2021-2022.

Sul suo stato d'animo: "Gli ultimi dieci minuti ho cercato di rimanere lucido, come ha fatto la squadra. Oggi siamo stati bravi a non farci prendere dalla frenesia. Non abbiamo smesso di essere squadra anche nei momenti difficili perché loro sono forti. Ero attento che non sbagliassimo le posizioni senza palla. Non abbiamo vinto per fortuna, abbiamo meritato".