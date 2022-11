Milan-Fiorentina, data e orario della conferenza di Pioli | PM News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, presenterà Milan-Fiorentina in conferenza stampa a Milanello. Ecco per quando è previsto l'evento

Stefano Pioli , tecnico rossonero, presenterà in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Milan-Fiorentina , partita valida per la 15^ giornata della Serie A 2022-2023 .

Milan-Fiorentina: Pioli parlerà dopodomani

Sarà l'ultima gara del Milan in questo 2022 prima della lunga sosta del campionato e della Champions League per via dei Mondiali in Qatar. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione la conferenza di Pioli si terrà sabato 12 novembre alle ore 14:00 presso la sala stampa del centro sportivo rossonero a Carnago (VA).