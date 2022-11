Pioli: “Stiamo aiutando tutti a rendere al massimo” | News

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina, Stefano Pioli ha parlato dei nuovi acquisti e del tempo che i rossoneri lasciano ai nuovi arrivati per migliorare.

Se è più difficile per i nuovi perché si gioca sempre: "Credo che il mio modo di pensare è stato positivo e costruttivo per i nostri giocatori. Abbiamo ottenuto risultati facendo crescere squadra e giocatori. Il disfattismo e la negatività che c'è fuori non ci importa. Era normale, per ciò che pensavo, dargli tempo. Qui dentro abbiamo una regola: dare e chiedere aiuto significa unire le forze e sfruttarle. Stiamo aiutando tutti a rendere al massimo e sono tutti pronti".