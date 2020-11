Milan-Fiorentina, Bonera: “Tonali in crescita, stesso percorso di Bennacer”

Milan-Fiorentina, Bonera su Tonali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Daniele Bonera, alla vigilia di Milan-Fiorentina, ha sottolineato il miglioramento di Sandro Tonali, protagonista con un grande assist in Europa League. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: “Sta facendo lo stesso percorso di Bennacer dell’anno scorso. Devo dire che sta crescendo e giovedì è stato protagonista in occasione del gol. Credo che abbia tutto a disposizione per migliorare giorno dopo giorno e faremo di tutto per farlo diventare un giocatore sempre più importante“. Queste le dichiarazioni integrali di Daniele Bonera in conferenza stampa >>>