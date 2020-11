Milan-Fiorentina, Bonera: “Rebic non è ancora al 100%”

Milan-Fiorentina,

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Daniele Bonera, alla vigilia di Milan-Fiorentina, ha parlato delle condizioni fisiche di Ante Rebic . Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: “Il gomito lo ha condizionato e non è ancora al 100%, anche per il suo modo di giocare è un po’ bloccato. Abbiamo rivisto la partita e fatto delle considerazioni con lui, appena tornerà al 100% le sue caratteristiche torneranno fuori ancora, ma già col Lille si è visto”. Clicca qui per le dichiarazioni integrali di Daniele Bonera >>>