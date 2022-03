Milan, Pioli: “Di Giroud mi piace tutto, anche la persona che è”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Empoli di Serie A, ha speso parole al miele per Olivier Giroud, grande giocatore e grande persona

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Empoli di Serie A, ha speso parole al miele per Olivier Giroud, grande giocatore e grande persona. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa? "Cosa la affascina di Giroud? Tutto. Mi piace come gioca, come lavora per la squadra. Lavora con e senza palla. Raccorda il gioco, attacca la profondità, viene a giocare... Mi piace anche la persona che è. È una persona con cui è un piacere lavorare".