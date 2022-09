Milan-Dinamo Zagabria, Pioli: “Leao sta facendo bene da tutti i punti di vista”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Dinamo Zagabria di Champions League, ha parlato di Rafael Leao, che può determinare anche in Europa

Se domani Rafael Leao può dimostrare di essere determinante in Europa: "Si può sempre far meglio, i ragazzi sono bravi e volenterosi. Lui sta facendo bene sotto tutti i punti di vista. Deve continuare così, è un punto di riferimento offensivo. Dovrò essere bravo a fare le scelte giuste".