Milan-Dinamo Zagabria, Ademi: “Sappiamo della loro forza, daremo tutto”

Arijan Ademi , capitano della Dinamo Zagabria, ha parlato della partita contro il Milan, valida per la 2^ giornata del gruppo E di Champions League. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Siamo reduci da una vittoria in campionato e veniamo in casa del Milan consapevoli delle loro qualità: abbiamo giocato benissimo contro il Chelsea, sappiamo della forza del Milan, ma anche della nostra. Daremo tutto".

Domani per voi sarà la 18esima partita in 2 mesi: ci sarà stanchezza? "No, non credo, ci siamo abituati. La stanchezza non c'è".