Milan, dichiarazione d’amore di Pioli: “Nella mia testa non c’è una scadenza”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Atletico Madrid, ha parlato brevemente del suo contratto, in scadenza nel 2022. Questo il suo pensiero in conferenza stampa: "Nella mia testa, il rapporto creato col club, i giocatori e l'ambiente non ha una scadenza. Abbiamo le stesse ambizioni, di ottenere il massimo ogni stagione. Dobbiamo continuare così. Pensiamo a domani, dobbiamo giocare con energia ed entusiasmo, pensando a fare una prestazione di grande livello". Domani Milan-Atlético Madrid: le parole di Pioli e Brahim in conferenza >>>