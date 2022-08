Milan, De Ketelaere: “Il tennis mi ha dato concentrazione e coordinazione”

Charles De Ketelaere, nuovo acquisto del Milan, si è presentato in conferenza stampa a Milanello. Ecco alcune dichiarazioni del belga, in particolare sulla passione per il tennis, sport che ha anche praticato: "A 12 anni giocavo a tennis ma anche a calcio. La scelta per il calcio è stata facile. Giocavo a calcio con gli amici, a tennis ero isolato. Ho scelto con leggerezza il calcio per questo aspetto giocoso. Il tennis mi ha dato concentrazione, è un gioco molto mentale. Mi ha aiutato anche come concentrazione per il calcio, coordinazione. Tutto utile per il calcio". Idea dalla Serie A per il centrocampo, ma ci sono altri nomi: le ultime di mercato sul Milan