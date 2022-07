Milan, oggi la conferenza stampa di presentazione di Yacine Adli

Yacine Adli, nuovo acquisto del Milan, sarà presentato oggi in conferenza stampa a Milanello. Un'opzione in più per mister Stefano Pioli

Daniele Triolo

Nei giorni scorsi ha parlato a 'Milan TV', rilasciando la prima intervista da giocatore rossonero. Oggi, però, il mondo Milan scoprirà ufficialmente Yacine Adli, classe 2000, centrocampista che il club di Via Aldo Rossi aveva prelevato dal Bordeaux per 8 milioni di euro la passata estate, salvo poi lasciarlo in prestito ai 'Girondins' per l'ultima stagione.

Adli sarà presentato in conferenza stampa, nel centro sportivo rossonero di Milanello, alle ore 14:00, dopo l'allenamento mattutino che sosterrà con la formazione di mister Stefano Pioli e in seguito al pranzo. Il giovane francese rappresenterà un'alternativa importante per il tecnico, tra mediana e trequarti. Milan, offerto un top player di Premier: le ultime news di mercato >>>