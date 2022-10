Potter: “Ziyech ha mal di gola. Thiago Silva persona e calciatore incredibile”

1 di 1

MILAN-CHELSEA, POTTER IN CONFERENZA

Graham Potter (manager Chelsea) | Premier League News (Getty Images)

Graham Potter, alla viglia di Milan-Chelsea di Champions League, ha presentato la partita di San Siro in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni riportate da 'TuttoMercatoWeb'.

Perché Ziyech non è tra i convocati? "Ha mal di gola, non possiamo schierarlo".

Quanto è frustrante per Kante non esserci? "Non è l'ideale per lui, ma possiamo solo aspettare"

Può raccontarci un po' di questo periodo davvero impegnativo? "È un periodo molto intenso, ma diamo il nostro meglio per sfruttare ogni momento oltre quello concesso. Cerchiamo di capirci e di conoscere meglio i calciatori, di preparare le partite. Miglioriamo, vediamo i video, in modo da creare una sintonia tra di noi".

A Londra prova eccellente, ora a San Siro sarà più impegnativo? "Sarà speciale, l'atmosfera è diversa e sarà una partita diversa. Il Milan cercherà di sfruttare il vantaggio di giocare in casa come abbiamo fatto noi a Stamford Bridge. Sono due ottime squadre".

Come sta Thiago Silva? "Sta meglio, ha recuperato bene, è un leader ed un professionista ed è un grande piacere lavorare con lui".

News infortunati? "Sono tutti disponibili a parte i già noti, è stato utile fare turnover sabato per avere maggiore freschezza: domani sarà una partita molto impegnativa anche dal punto di vista fisico. Vincere serve sempre".

Per quanto Thiago Silva potrà giocare ancora a questo livello? "Non posso dirlo, sono qui da poco. Posso confermare l'altissimo livello a cui gioca, è una persona incredibile. Io sono qui per aiutarlo a divertirsi".

Cambierà l'attacco con il recupero di Havertz? "Non posso rivelare ora la formazione che schiererò, ma abbiamo delle grandi opzioni. Sarà una partita impegnativa: ci troviamo ad affrontare una squadra altamente flessibile e dinamica nel suo modo di giocare in attacco e in difesa".

Dopo averlo visto dal vivo, è rimasto ancora più impressionato da Leao? "Fa parte del loro organico, è un ottimo giocatore e sicuramente saprà dare anche lui un ottimo contributo".