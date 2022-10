Milan-Chelsea: data e orario della conferenza di Pioli e Tomori | PM News

In conferenza stampa alla vigilia di Milan-Chelsea (Champions League 2022-2023) ci sarà Fikayo Tomori con il mister Stefano Pioli | AC Milan News (Getty Images)

Stefano Pioli e Fikayo Tomori presenteranno in conferenza stampa Milan-Chelsea, partita della 4^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ciò avverrà alla vigilia del match, ovvero domani, lunedì 10 ottobre, alle ore 14:00, presso la sala stampa del centro sportivo rossonero di Milanello. Potrete seguire la conferenza, in diretta, sui canali ufficiali A.C. Milan oltre che, nella consueta forma del live testuale, anche su 'PianetaMilan.it'. Tutto quello che c'è da sapere sul 2-0 del Milan contro la Juventus >>>