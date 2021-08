Milan-Cagliari, Pioli annuncia: “Pellegri non sarà convocato” | News

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Cagliari, ha parlato in conferenza stampa anche di Pietro Pellegri, neo acquisto rossonero

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari. Pioli ha parlato anche delle condizioni fisiche di Pietro Pellegri: "E' in buone condizioni, ma non ottimali. Stiamo facendo le valutazioni per lavorare con continuità. Non sarà convocato. Sta abbastanza bene, gli servirà la sosta". Ecco le altre parole di Pioli.