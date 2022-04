Milan-Bologna, Pioli: “Ogni partita è un treno: bisogna salirci sopra”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato alla vigilia di Milan-Bologna, partita del 31° turno della Serie A 2021-2022. Le dichiarazioni

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Bologna di domani sera a 'San Siro'. Interrogato dai cronisti presenti su come vede il suo gruppo di calciatori per questo rush finale della stagione, Pioli ha sottolineato: "Un gruppo attento, concentrato. Sa che ogni partita è un treno che passa e bisogna salirci sopra. La prossima partita è quella più importante".