Milan-Bologna, Pioli: “Mihajlovic ha tempra: presto lo ritroverò”

Alla vigilia di Milan-Bologna il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato di Sinisa Mihajlovic, assente domani per ragioni di salute

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Bologna di domani sera a 'San Siro'. La squadra ospite, in panchina, non avrà Sinisa Mihajlovic che, come noto, è dovuto tornare in ospedale per curarsi nuovamente la leucemia.