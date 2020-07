Milan-Bologna, Pioli: “Cosa è cambiato in attacco? Ci voleva un po’ di tempo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore rossonero, nella conferenza stampa di Milanello alla vigilia di Milan-Bologna, ha parlato dell’attacco della sua squadra, che, nelle ultime partite, ha una media di gol a partita. Cosa è cambiato rispetto al passato? Ecco la risposta di Pioli.

“Su cosa è cambiato in attacco? Il lavoro fatto è stato continuo e non poteva dare dei risultati subito. Credo che comunque abbiamo fatto delle buonissime gare in passato in cui non abbiamo concretizzato quanto creato. Adesso siamo una squadra con un certo equilibro e con giocatori con caratteristiche diverse rispetto a prima – spiega Pioli. Ci voleva un po’ di tempo. Ora che stiamo diventando squadra dobbiamo stringere e continuare così. Si sta parlando troppo del nostro futuro, dobbiamo pensare solo al presente”. PIOLI, INTANTO, HA PARLATO ANCHE DI KESSIE E CALHANOGLU, CONTINUA A LEGGERE >>>

