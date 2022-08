Milan-Bologna, Pioli: “De Ketelaere ha talento e qualità”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna, partita del 3° turno della Serie A 2022-2023

Stefano Bressi

Sul Milan travolgente in ripartenza: "Per avere più spazi, andare in vantaggio ci può aiutare. Certe caratteristiche ce le abbiamo. Abbiamo giocato da squadra matura. Tecnicamente possiamo far meglio, ma prestazione positiva. Con avversari che ci hanno messo in difficoltà".

Come si può migliorare la squadra e se prende spunto da grandi squadre europee: "Si può migliorare in tante cose. Stiamo diventando più consapevoli del nostro modo di stare in campo. Però abbiamo forzato ancora un po' la profondità. Dobbiamo esser bravi a capire meglio quando spingere e quando palleggiare. A verticalizzare spesso sei più pericoloso, ma rischi. Poi io guardo tante partite, da stasera inizia una nuova stagione per le prime otto dell'anno scorso perché giochiamo ogni tre giorni e dobbiamo essere pronti, so di avere giocatori forti".

Su Ibrahimovic: "Starà a Milanello a lavorare per recuperare piano piano. Ci vorrà tempo per vederlo correre, ma sta andando bene. L'ho visto bello abbronzato e tirato. Contenti tutti che ci fosse".

Su Rafael Leao: "Tutti abbiamo alzato le aspettative. Si aspettano tutti tanto da noi e anche noi ci aspettiamo tanto da noi. L'ho sempre visto sereno e determinato. Insisto perché un ragazzo che ha un potenziale così enorme deve sempre migliorare. Poi può capitare la giornata meno brillante. La sua dedizione è indubbia".

Se stanno lavorando per aumentare la fisicità: "Qualcuno dice che il nostro modo di giocare è dispendioso, ma è ciò che ci piace. Ci alleniamo così. Ti alleni per come giocare o viceversa. Cinque cambi ci aiutano. Sfrutterò le rotazioni. Non abbasseremo il livello della squadra. La prossima è già complicata e difficile. Abbiamo chiuso una pagina di storia e ne vogliamo scrivere altre. Vedo la squadra con occhi giusti".

Su De Ketelaere e su Giroud e Origi: "De Ketelaere ha dimostrato di avere talento e qualità, ha fatto giocate buone. Ci vuole tempo, bisogna conoscersi reciprocamente e richiede ovviamente tempo. Sono contento della prestazione. Volevamo un giocatore più vicino a Giroud, poteva andare ogni tanto più profondo, ma ha fatto bene e ha fatto tanto. Sono contento. Ha talento e ha grande potenziale, molto intelligente, parla la lingua ed è curioso. È un bel ragazzo, bella persona. Mi piace allenare questi giocatori. Il gruppo l'ha accolto bene. Penso che Origi sia molto forte e avrà occasione. Si è allenato meno degli altri, ma avrà modo di giocare".

Se ha visto stasera qualcosa di nuovo: "Abbiamo attaccato di più con due attaccanti che col trequarti, ma per noi è normale: prepariamo le partite in base agli avversari. Abbiamo tenuto i terzini più larghi. Martedì faremo altre scelte, anche in base a chi schiererò".

Sul rigore per il Bologna: "Non l'ho visto".