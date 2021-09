Milan, Bakayoko: “Kessie? Spero resti. E’ cresciuto e migliorato”

Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Milan classe 1994, ha parlato di Franck Kessie e di come lo ha ritrovato dopo due anni

Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Milan classe 1994, ha parlato di Franck Kessie e di come lo ha ritrovato dopo due anni. Poi una battuta anche sul futuro dell'ivoriano. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Mi trovo molto bene con Franck. Sono passati due anni, lui è cresciuto e migliorato. Sono contento di ritrovarlo. Per quanto riguarda il suo futuro, spero che resti". Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale del centrocampista del Milan