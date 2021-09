Milan, Bakayoko: “Differenze da Gattuso a Pioli? Gioco allo stesso modo”

Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Milan, ha parlato delle differenze tra Stefano Pioli e Gennaro Gattuso. Questa la risposta

Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Milan, ha parlato delle differenze tra Stefano Pioli e Gennaro Gattuso. Questa la risposta in conferenza stampa: "Direi che non è cambiato molto. Ho fatto solo due sessioni, giocherò allo stesso modo. Ascolterò sempre il Mister. Darò il mio, ma seguendo le indicazioni, non troppo diverse da quelle di prima". Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Tiemoué Bakayoko