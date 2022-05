Milan-Atalanta, Pioli: “Rebic sta benissimo ed è importante per noi”

Stefano Pioli, nella conferenza della vigilia di Milan-Atalanta, ha parlato anche di Ante Rebic, reduce da una stagione non proprio positiva

In questa circostanza, ad ogni modo, Rebic dovrebbe partire dalla panchina, chiuso, in attacco, da Rafael Leão a sinistra e da Olivier Giroud nel ruolo di prima punta. Pioli, comunque, in conferenza ha speso parole di elogio per l'attaccante croato, classe 1993, reduce da una stagione caratterizzata più da ombre che da luci: "Rebic ha qualità, ha avuto problemi e non ha avuto il ritmo per trovare fiducia, ma sta benissimo ed è importante per noi", ha detto il mister. Leggi qui le dichiarazioni integrali della conferenza stampa di Pioli >>>