Milan-Atalanta, Gasperini: “Partita di spessore, non so dove possiamo arrivare”

Milan-Atalanta, le dichiarazioni di Gasperini in conferenza

MILAN-ATALANTA ULTIME NEWS – Gian Piero Gasperini, tecnico nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di ‘San Siro‘ tra Milan ed Atalanta, gara valida per la 19^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Pioli.

Sulla vittoria: “Abbiamo giocato una partita di spessore ed è andata anche oltre le nostre aspettative”.

Sui punti persi: “Ci sono state polemiche per questi due pareggi, abbiamo perso dei punti in modo colpevole con Genoa e Udinese, detto questo abbiamo fatto 36 punti nel girone d’andata tanto per rinfrescare un po’ la memoria”.

Sullo Scudetto: “Dobbiamo pensare a consolidare la classifica e restare nel gruppo delle grandi squadre. Sono partite fondamentali contro Roma, Napoli, Lazio e cosi via. Non so dove possiamo arrivare, abbiamo una prima parte più difficile nel calendario”.

Sull’Atalanta di Oggi “Per il momento e per il valore dell’avversario credo sia stata la migliore Atalanta della stagione”.

Sui giocatori: “Tutti hanno fatto una partita di grande livello”.

Sui quindici marcatori diversi: “Mi piace questa statistica, bravi per la capacità realizzativa di tutti. Stiamo bene”.

