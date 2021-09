Messias e la trattativa tra Milan e Crotone: “Non ho dormito” | News

Junior Messias, neo acquisto del Milan, ha raccontato in conferenza stampa la trattativa tra il club rossonero e il Crotone

Junior Messias, neo acquisto del Milan, ha parlato in conferenza stampa. Messias si è soffermata sulla trattativa tra il club rossonero e il Crotone per portarlo a San Siro: "Come ho passato quella notte? Non ho dormito. Alle 2 mi ha chiamato il mio procuratore e poi ho parlato con Maldini e Massara. Quando è arrivata la notizia ero davvero contento”. Ecco le altre dichiarazioni di Messias.