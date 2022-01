Mercato Milan, Pioli: “Lazetic? Cercherò di capire che giocatore è”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Juventus, partita del 23° turno della Serie A 2021-2022

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Juventus, partita della 23^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni riportate da 'TuttoMercatoWeb'. "Diciamo che non è stata la settimana più fortunata della nostra stagione. Non siamo stati avvantaggiati a giocare senza tifosi in queste due partite, ma il nostro risultato è stato condizionato da non aver ottenuto i tre punti dalla partita precedente. C'è mancato il gol, abbiamo creato tanto ma abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, il controllo, il tiro dovuto anche al campo che non ti permette di giocare bene".