Mercato Milan – All. Brest: “Faivre? Non parlo di chi non è qui. E’ tutto”

Michel De Zakarian, allenatore del Brest, ha risposto in maniera stizzita ad una domanda su Romain Faivre, obiettivo di mercato del Milan

Michel De Zakarian, allenatore del Brest, ha risposto in maniera stizzita ad una domanda su Romain Faivre, obiettivo di mercato del Milan. Ricordiamo che il classe 1998 ha deciso spontaneamente di non partire insieme alla squadra per il match contro lo Strasburgo nonostante fosse regolarmente convocato. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Faivre? Non parlo di Faivre. Ne ha parlato Lorenzi. Non parlo di chi non è qui. È tutto, è tutto!". Le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: ufficiale Bakayoko, le ultime su Faivre e Castillejo