Maldini: “Il Fair Play Finanziaro è ingiusto, vi spiego perché”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato del tanto discusso Fair Play Finanziario. Queste le sue dichiarazioni: “Sappiamo qual è la nostra strada. Il Bayern è di un altro livello, con le acquisizioni giuste hanno fatto bene, ma hanno anche speso tanto (tipo Hernandez a 80 milioni). Quella del Bayern è l’organizzazione da seguire per ricavi e acquisti. Siamo distanti da quei fatturati, ma la strada è quella. Il FPF ingiusto per chi vuole ridurre il gap, la difficoltà è non poter investire quello che si vuole. Più investi, più ricavi e più risultati hai”.

