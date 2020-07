LIVE – Serie A, verso Milan-Atalanta: la conferenza stampa di Pioli

Come di consueto, la conferenza stampa di mister Pioli a Milanello avrà inizio alle ore 14:00.

ULTIME NOTIZIE LIVE MILAN – Nove risultati utili consecutivi, di cui 7 vittorie, ed un rinnovo di contratto ufficialmente siglato questa mattina. Per Stefano Pioli, tecnico del Milan, è un sicuramente un momento magico. La qualificazione all’Europa League 2020-2021 è ormai in cassaforte, ma domani sera, a ‘San Siro‘, in occasione di Milan-Atalanta, gara in programma alle ore 21:45, il Diavolo dovrà fronteggiare varie assenze in difesa ed a centrocampo e non sarà facile uscire dal campo con un risultato positivo contro la scatenata ‘Dea‘ di Gian Piero Gasperini. Pioli, in conferenza stampa al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), introduce i temi principali del match di domani: restate su ‘PianetaMilan.it‘ per non perdervi neanche una dichiarazione in diretta!

