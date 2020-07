LIVE – Serie A, Milan-Parma: segui con noi la conferenza stampa di Pioli

La conferenza del tecnico Pioli comincerà intorno le ore 14:00 nella sala stampa del centro sportivo rossonero di Milanello.

ULTIME NOTIZIE LIVE MILAN – Neanche il tempo di archiviare il buon pareggio (2-2) sul campo del Napoli che per i rossoneri di Stefano Pioli è già tempo di pensare al prossimo match di campionato. Domani sera, alle ore 19:30, a ‘San Siro‘ si disputerà infatti Milan-Parma, match valevole per la 33^ giornata di Serie A: una sfida da vincere ad ogni costo per provare a respingere l’assalto delle contendenti ad un posto in Europa League e, al contempo, per sognare di avvicinare Roma e Napoli che precedono il Diavolo in classifica. Il tecnico Pioli presenta, in conferenza stampa al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), i temi principali del match di domani contro i ducali di Roberto D’Aversa.