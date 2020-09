LIVE – Calciomercato Milan: Tatarusanu, la conferenza di presentazione

Se sente la fiducia nei suoi confronti: “Sì, vedo che la società vuole fare cose importanti. Abbiamo visto anche come stanno agendo sul mercato. Sono fiducioso”.

Quasi tutto pronto per l’inizio della conferenza stampa di Tatarusanu a Milanello.

Il portiere, ex Steaua Bucarest, Fiorentina (2014-2017), Nantes e, appunto, Olympique Lione, indosserà in questa stagione la maglia numero 1 del Milan.

Tatarusanu è giunto al Milan a titolo definitivo. È costato appena 500mila euro e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con il club di Via Aldo Rossi.

ULTIME NOTIZIE LIVE CALCIOMERCATO MILAN – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), dove tra poco, alle ore 13:15, il Milan presenterà in conferenza stampa Ciprian Tatarusanu. Il portiere rumeno, classe 1986, arriva dai francesi dell’Olympique Lione e sostituisce in rosa Asmir Begović, rientrato al Bournemouth per fine prestito. Restate con noi per non perdervi neanche una dichiarazione in diretta di Tatarusanu!

