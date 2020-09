LIVE – Calciomercato Milan: Brahim Díaz, la conferenza di presentazione

Quasi tutto pronto per le dichiarazioni di Brahim Díaz alla stampa!

Il Real Madrid, comunque, crede molto nelle qualità del calciatore nativo di Málaga, prelevato nel gennaio 2019 per 17 milioni di euro dal Manchester City. Possibile, dunque, che i ‘Blancos‘ valutino l’idea di un contro-riscatto.

È molto probabile che rossoneri e ‘Merengues‘ possano sedersi ad un tavolo, a stagione in corso, in base al rendimento di Brahim Díaz a Milano, per valutare l’opportunità di un riscatto del calciatore da parte del Milan.

Brahim Díaz, come si ricorderà, è giunto al Milan dal Real Madrid con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2021.

ULTIME NOTIZIE LIVE CALCIOMERCATO MILAN – Oggi, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), è il gran giorno di Brahim Díaz. Il fantasista spagnolo di origini marocchine, classe 1999, terrà, infatti, una conferenza stampa di presentazione. Un evento utile ad introdurre il calciatore e l’uomo Brahim Díaz a chi ancora non conosce l’ex funambolo di Manchester City e Real Madrid. Si parte alle ore 13:15: restate su ‘PianetaMilan.it‘ per non perdervi neanche una dichiarazione in diretta di Brahim Díaz!

