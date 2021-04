Lazio-Milan, Pioli: “Leao? L’importante è la crescita. Per la posizione …”

Stefano Pioli, alla vigilia di Lazio-Milan, ha parlato della crescita e della posizione in campo di Rafael Leao. Queste le dichiarazioni

Stefano Pioli, alla vigilia di Lazio-Milan, ha parlato della crescita e della posizione in campo di Rafael Leao. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Il progetto Leao va avanti indipendentemente dal ruolo. Va avanti la sua crescita e la sua maturazione, com'è normale che sia per un giocatore così giovane. Poi è difficile stabilire quello che sarà il ruolo finale di Rafael. La crescita di un giocatore ti permette di trovare un impiego e una posizione. L'importante è la crescita del suo valore, poi la posizione la valuteremo strada facendo".