Lazio-Milan, Pioli: “Ibrahimovic sta meglio, ma non ci sarà”

Stefano Pioli ha annunciato l'assenza di Zlatan Ibrahimovic per Lazio-Milan di domani. Lo svedese rientrerà sabato prossimo per il Benevento

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato oggi in conferenza stampa, a Milanello, per introdurre i temi principali di Lazio-Milan, 'Monday Night' della 33^ giornata di Serie A in programma domani sera, ore 20:45, allo stadio 'Olimpico'. Pioli ha confermato l'assenza di Zlatan Ibrahimovic. "Ibra sta meglio - ha detto l'allenatore emiliano -, ma non sarà a disposizione per la partita di domani. Sarà disponibile per la partita di sabato prossimo contro il Benevento". Milan, ultimatum a Donnarumma: le ultime news sul portiere rossonero >>>