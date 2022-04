Lazio-Milan, data e orario della conferenza di Pioli | PM News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, presenterà Lazio-Milan in conferenza stampa a Milanello. Ecco quando ci sarà l'incontro con i giornalisti

Stefano Pioli, tecnico rossonero, presenterà Lazio-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2021-2022, in conferenza stampa a Milanello. La conferenza si terrà sabato 23 aprile, alle ore 14:15, presso la sala stampa del centro sportivo rossonero. Potrà essere seguita, in diretta, sui canali ufficiali di A.C. Milan e, come al solito, anche con il live testuale della redazione di 'PianetaMilan'. Ecco le Top News di oggi sul Milan tra calciomercato, esclusive e attualità