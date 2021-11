Kane: “La sconfitta agli Europei la ricorderò sempre. E’ stata dura”

Harry Kane, attaccante dell'Inghilterra, non riesce ancora a dimenticare la sconfitta agli Europei contro l'Italia a Wembley

Harry Kane, attaccante dell'Inghilterra, non riesce ancora a dimenticare la sconfitta agli Europei contro l'Italia a Wembley. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Albania, vinto poi 5-0: "La sconfitta in finale a Wembley? È stata dura, perdere in casa... me la ricorderò per il resto della mia carriera. È difficile mettersi alle spalle cose del genere, a meno che non si riesca a vincere qualche altro grosso torneo".