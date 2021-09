Juventus-Milan, Pioli: “Incubo infortuni? Giocando spesso è inevitabile”

Stefano Pioli, alla vigilia di Juventus-Milan, ha parlato dei soliti infortuni che si susseguono ormai dalla scorsa stagione

Stefano Pioli, alla vigilia di Juventus-Milan, ha parlato dei soliti infortuni che si susseguono ormai dalla scorsa stagione. Si può parlare di una sorta di incubo? Questa la riposta in conferenza stampa: "Mi auguro di no, ma giocando così spesso è inevitabile che possano capitare queste situazioni. Ci sono momenti e momenti, la situazione non può far altro che migliorare. Non credo che sarà nelle prossime partite, ma a partire dalla prossima sosta". Le probabili scelte di Stefano Pioli per Juventus-Milan: formazione quasi obbligata