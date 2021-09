Juventus-Milan, Pioli: “Ibrahimovic e Giroud non saranno della partita”

Stefano Pioli, alla vigilia di Juventus-Milan, ha rivelato come né Zlatan Ibrahimovic né Olivier Giroud prenderanno parte alla trasferta

"Ibra vorrebbe essere Superman, ma ancora non ci riesce. Ci siamo parlati, ci siamo confrontati. Non ha avuto grandissimi miglioramenti rispetto al problema che lo ha tenuto fuori contro il Liverpool. Non ci sarà domani. Non ci sarà neanche Giroud. Ha avuto una lombalgia acuta dopo Liverpool. Ma abbiamo tante risorse importanti per giocare bene". Le parole di Pioli in conferenza alla vigilia di Juventus-Milan >>>