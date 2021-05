Juventus-Milan, giorno e orario della conferenza di Pioli | PM News

Domenica sera si gioca Juventus-Milan. Ecco quando Stefano Pioli, tecnico rossonero, parlerà in conferenza stampa a Milanello

Domenica sera c'è in programma Juventus-Milan, gara fondamentale per la Champions League. Domani, come di consueto parlerà Stefano Pioli dal centro sportivo di Milanello. Come appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, Pioli inizierà la conferenza a partire dalle 14:30. La squadra rossonera, invece, partirà dalla volta di Torino stesso giornata di domenica. Intanto, sul fronte mercato, il Milan resta vigile su un top player assoluto