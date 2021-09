Juventus-Milan, Pioli: “Bakayoko? Orgoglioso della lotta del club”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato della situazione di Tiémoué Bakayoko alla vigilia di Juventus-Milan. Il club contro il razzismo

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato oggi in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Juventus-Milan , partita della 4^ giornata della Serie A 2021-2022 . Interrogato sulla situazione di Tiémoué Bakayoko , fatto oggetto di cori razzisti da parte dei tifosi della Lazio nell'ultima giornata di campionato, Pioli ha replicato quanto segue.

"Sono orgoglioso di far parte di un club che lotta in prima linea contro ogni forma di discriminazione", la convinzione di mister Pioli sul tema.