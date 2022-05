Allegri: “Fallimento? Altre squadre non sono entrate in Champions per anni”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, non definisce fallimentare la stagione bianconera. Queste le dichiarazioni

Renato Panno

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, non definisce fallimentare la stagione bianconera. La Champions League è un obiettivo di tutto rispetto. D'altronde, sottolinea, alcune squadre non l'hanno raggiunta per tanti anni. Frecciatina al Milan e ad alcune altre? Queste le dichiarazioni un conferenza stampa.

Stagione fallimentare è un giudizio troppo pesante? "Fallimento lo sto sentendo da tanti mesi. Quando sei alla Juve è normale che ci siano alte aspettative, però capitano annate così dove non vinci niente. Intanto abbiamo centrato la Champions che sembra un obiettivo banale sia sportivo che economico ma non lo è. Ci sono delle squadre in Italia che per tanti anni non sono riuscite a entrare in Champions. La Juve partecipa alla Champions dal 2011 ed è un risultato importante. Poi l'anno prossimo bisogna prepararsi per lottare per vincere lo scudetto, è chiaro a tutti. Ma lo era anche quest'anno. Abbiamo fatto una rincorsa importante, tutti credevamo di poter rientrare nel giro scudetto ma si è fermata nella gara con l'Inter".

Il voto alla stagione? "Son domande banali... Cosa dico 3 così scrivi 3 e sei a posto? Quando sei alla Juve l'obiettivo massimo è vincere ma raggiungere la Champions non è un obiettivo banale. Non arrivare in Champions nel campionato italiano vuol dire avere un buco economico. Credo questo sia l'undicesimo anno in cui si arriva in Champions alla Juve, non vuole dire che è un obiettivo straordinario ma bisogna prepararsi al meglio per l'anno prossimo e cercare di fare meglio". Continua a seguire con noi il live testuale di Milan-Atalanta

