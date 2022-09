Allegri: “Non bisogna essere simpatici e bellini, ma antipatici e vincenti”

Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus, ha parlato della sconfitta contro il Psg in Champions League, esponendo una curiosa teoria. Per vincere c'è bisogno di essere antipatici, non 'bellini e simpatici' . Queste le dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Salernitana, valida per la 6^ giornata di Serie A.

"Di positivo ha lasciato che dopo il 2-0 abbiamo avuto una bella reazione. Non mi piace che dopo Parigi, dove c'è da migliorare e fare altre cose, la Juve è passata per una squadra che ha giocato bene dopo il 2-0 e siamo diventati anche simpatici. Questo non va bene. Sono molto arrabbiato, bisogna essere antipatici, così siamo vincenti. Altrimenti ci abituiamo a essere simpatici e bellini e perdenti. E questo non va bene. Bisogna prendere il positivo dalla partita. I ragazzi lo sanno, abbiamo una partita molto importante da affrontare con la giusta serietà, con la giusta presunzione. Cerchiamo giorno dopo giorno di creare presupposti per raggiungere gli obiettivi. Ma ci vuole ben altro. Non bisogna essere simpatici o bellini".