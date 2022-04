Juventus, Allegri: “Non giochiamo per far perdere lo scudetto all’Inter”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato alla vigilia del big-match di Serie A contro l'Inter. Queste le dichiarazioni

"Quando ci sono queste partite come il derby d'Italia è difficile dire la favorita. L'Inter con Napoli e Milan è candidata a vincere lo scudetto. Per noi domani dovrà essere una grande serata servirà una grande prestazione contro i campioni d'Italia. Non giochiamo per far perdere lo Scudetto all'Inter ma per arrivare noi tra le prime quattro. Il nostro obiettivo è giocare la Champions League il prossimo anno. Poi abbiamo pareggiato in campionato, perso in Supercoppa... Magari domani tocca a noi".