Roberto Mancini, CT dell'Italia, ha espresso tutto il suo rammarico per la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar. Queste le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro l'Albania.

Le dichiarazioni di Mancini alla vigilia di Italia-Albania

"Sarà un mese difficile - riporta 'TuttoMercatoWeb' - è appena iniziato. Nell'amarezza che possiamo provare noi in questo momento le partite vanno giocate, ci sono cose da vedere e valutare. Ci sono aspetti che potranno tornarci utili da marzo in poi, anche se non ha alcun valore. Possiamo provare ragazzi nuovi e qualcosa sugli schemi".

In questi giorni cosa ha provato? "E' da marzo che la vivo abbastanza male. Meritavamo di andare al Mondiale, ma purtroppo abbiamo sbagliato le occasioni a disposizione. Il calcio è anche questo, dopo una grande soddisfazione è arrivata una grande delusione e ora non possiamo più fare nulla. Una Coppa del Mondo senza l'Italia è diversa, dobbiamo lavorare nel modo giusto per fare in modo che non riaccada". Il Milan nel cuore: conosciamo meglio il capitano della Primavera Andrei Coubis

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