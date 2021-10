Italia, Mancini: “Donnarumma? Peccato per i fischi, non era Psg-Milan”

Roberto Mancini, al termine di Italia-Spagna, ha parlato dei tanti fischi di San Siro indirizzati a Gianluigi Donnarumma. Le dichiarazioni

Roberto Mancini, al termine di Italia-Spagna, ha parlato dei tanti fischi di San Siro indirizzati a Gianluigi Donnarumma. Questo il dispiacere del CT della Nazionale in conferenza stampa: "Ci è dispiaciuto, giocava l'Italia e non era una partita di club. Si poteva mettere da parte per una sera questa situazione e fischiare in un eventuale PSG-Milan, l'Italia è l'Italia e viene sopra tutto". Intanto ecco la nostra intervista ESCLUSIVA con Mauro Tassotti. Ecco cosa ci ha detto