Italia, Mancini: “Balotelli non è la carta della disperazione”

Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana, ha parlato del ritorno di Mario Balotelli. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa

Non è quindi la carta della disperazione? "Se la disperazione è quella prima dell'Europeo, va bene... Forse quando siamo disperati diamo il meglio, quindi va bene, ma non credo sia questa una situazione di disperazione".

Con Balotelli nel gruppo si può cambiare sistema di gioco in attacco? "Possiamo valutare tante cose, ma anche senza Mario... Si può valutare di giocare con due punte vicine e due ali, ci sono cose che proveremo in questi tre giorni. Dovessimo cambiare qualcosa, non si stravolgerebbero comunque le nostre situazioni tattiche. Ci sono situazioni che possiamo cambiare, senza problemi".