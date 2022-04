Inter-Milan, Inzaghi: “Gol in trasferta? Bisognava fare come in Europa”

Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Milan di Coppa Italia. Ecco cosa ha detto

Simone Inzaghi , tecnico nerazzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Milan di Coppa Italia. Ecco cosa ha detto :"La squadra arriva a questa semifinale carica e motivata, sappiamo l’importanza della sfida e quello che rappresenta per i tifosi e la società. Arriviamo da tre vittorie consecutive, stiamo preparando bene la partita. Se giocherà Lautaro ? Mancano ancora due allenamenti, cercherò di scegliere il meglio per la partita di domani. Dobbiamo scindere le due competizioni, domani è importantissima ma poi a seguire ci sarà il campionato sapendo che siamo in corsa per i due obiettivi. Stiamo facendo un ottimo percorso, dopo la vittoria della Supercoppa contro la Juve” .

Sull'essere favorito: "“Noi favoriti? Ci sono stati tre derby, domani sappiamo di dover vincere e vogliamo farlo per andare in finale. Avremmo potuto ottenere di più negli altri derby, sappiamo che gli episodi sono determinanti e sicuramente lì dovevamo fare di più. Bisognerà avere concentrazione massima considerando anche il gol in trasferta, contro un avversario di valore, per 95 minuti e anche oltre se servirà. I gol in trasferta doppi a differenza dell’Europa? Bisognava fare uguale a quanto deciso in Europa, ma ormai era tardi”.