Inter, Inzaghi: “Critiche a Calhanoglu? Sono molto contento di lui”

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha difeso Hakan Calhanoglu dopo le critiche rivoltegli nelle ultime settimane. Queste le dichiarazioni alla vigilia di Lazio-Inter in conferenza stampa: "Io sono molto contento di lui. E' parte integrante di questo progetto, non si tira mai indietro. Lunedì in Lettonia ha preso una brutta distorsione ma ha fatto di tutto per essere disponibile domani, anche se non so se giocherà dall'inizio. Io sono molto contento di lui, so che si guardano le sue prestazioni ma io e i compagni siamo tutti contenti".