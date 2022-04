Inter, Inzaghi: “Bologna delusione forte, ma vogliamo crederci fino all’ultimo”

Simone Inzaghi, alla vigilia di Udinese-Inter, ha parlato della sconfitta contro il Bologna. Scudetto? C'è la volontà di lottare fino all'ultimo

Simone Inzaghi , alla vigilia di Udinese-Inter, ha parlato della sconfitta contro il Bologna e della volontà di provarci fino all'ultimo per lo scudetto. Parole anche su Samir Handanovic e sull'errore di Ionut Radu . Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

Sull'umore dopo la sconfitta contro il Bologna: "L'umore non era dei migliori, la delusioni era stata forte. In questi giorni però ho visto un ottimo spirito di gruppo, vuole crederci fino alla fine. Ogni partita sarà tosta per tutti, a fine stagione faremo la conta. Proveremo a regalare soddisfazioni ai tifosi dopo averlo fatto con la Supercoppa".